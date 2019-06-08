Построение сети 5G в Москве может занять около пяти лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Построение полноценного покрытия связи нового поколения 5G в Москве может занять порядка пяти лет, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Где-то пять лет будет все строиться в Москве. Дальше технология будет набирать промышленную силу и коммерческую окупаемость. При этом основная окупаемость, очевидно, [будет] не от людей. Сама по себе эта технология, на мой взгляд, будет больше востребована все-таки интернетом вещей", - ответил он вопрос, как долго будет выстраиваться сеть 5G в столице.

Лысенко пояснил, что используемый обычным пользователем объем информации - "мелочь по сравнению с тем, что сотни гигабайт потребляются" промышленностью. "Окупаемость [5G] будет исключительно через промышленные рынки. Это инфраструктурные вещи, дороги, телемедицина, жилищно-коммунальное хозяйство", - добавил он.

Глава департамента отметил, что московская сеть будет самой масштабной среди других городов мира. Причем город уже вошел в тройку мировых лидеров среди тех, которые будут использовать 5G, когда создавались пилотные точки. Стратегических рисков для развития связи нового поколения Лысенко не видит.

По его словам, пока охват 5G в столице не станет полноценным, это будет тестовая некоммерческая эксплуатация, потому что услуга должна быть стабильной: "Деньги брать с людей не будут за 5G на Тверской улице или на ВДНХ, например. Это будет просто нормально работающая, но уже по технологии 5G сеть. А коммерческое использование они [операторы] начнут тогда, когда обеспечат покрытие. Просто операторы же дают услугу человеку непрерывно, и ему нужно, чтобы это работало везде. И его не интересует, что здесь проблемы существуют или какие-то еще вопросы".

Как сообщалось, в 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены столичными властями с операторами связи "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). В рамках ПМЭФ-2019 заключено еще несколько договоров в этой области. Так, "Ростелеком", Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в июле-октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС договорились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице: спорткомплекс "Лужники", деловой центр "Москва-сити", инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье". Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 году.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.