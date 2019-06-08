Анна Кузнецова призвала избавляться от образа "однодетной семьи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала уходить от стереотипа об "однодетной семье" и переходить к образу многодетной семьи.

"Мы теряем детей даже незачатых, то есть [это] дети, которые могли бы родиться, но их даже не задумали, потому что так настроен человек. Он настроен на одного ребенка или на двоих, но не настроен на шестерых (у Кузнецовой шестеро детей - прим. ТАСС), у него так складывается мировоззрение, его так воспитали, и он так себя видит", - сказал Кузнецова в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, для многих современных людей ключевыми ценностями является "престиж, успех и удобство". "Это ценности, которые превалируют в нашем обществе, и мы понимаем, что ребенок туда не совсем вписывается. Но мы понимаем, что без ребенка нет такой ценности как счастье. В принципе мы все стремимся к этому счастью", - отметила она

Кузнецова считает, что ориентирование на успех и удобство "мешает [людям], имея ресурсы, сделать выбор в пользу следующего рождения". При этом она призвала избавляться от "стереотипа и образа однодетной семьи, который заложен [в сознание людей]".

"Многодетная семья выгодна для всех, и не случайно мы об этом говорим на экономическом форуме. Это пополнение налогооблагаемой базы, это пенсионные фонды, это активная покупательная способность. Сколько раз многодетная мама сходит в магазин, чтобы купить детское питание? Я постоянный клиент детских магазинов, если бы у меня был один ребенок, я бы, наверное, туда уже не ходила", - подчеркнула она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.