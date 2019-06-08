Швыдкой: форумы, подобные Summit of Minds, помогают справляться с проблемами и вызовами

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Проходящий в Армении форум Summit of Minds ("Саммит мыслей") является важной площадкой, которая помогает определить, в каком направлении меняется мир, а также способствует поиску решений проблем и вызовов. Такое мнение высказал в субботу на пресс-конференции специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мир быстро меняется, и если раньше специалисты в крупных компаниях проходили переподготовку раз в три года, то сегодня переподготовка сотрудников происходит каждый день. Это требование времени", - сказал Швыдкой.

Он также отметил, что поток информации в современном мире настолько велик, что люди в нем просто "тонут", при этом не могут наладить взаимопонимание. "И если подобных саммитов не будет, нам будет очень трудно справляться с проблемами и вызовами", - считает спецпредставитель президента РФ.

Summit of Minds впервые проводится за пределами Франции, в этот раз его принимает Армения. На форуме, который проходит в курортном городе Дилижан 8-9 июня, запланировано множество тематических дискуссий, которые посвящены геополитическим событиям в Евразии и Ближнем Востоке, вопросам управления и высоким технологиям, искусственному интеллекту и другим темам.

В работе саммита принимают участие более 100 экспертов и политических деятелей, среди которых бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, директор отдела инвестиций и предпринимательства Конференции ООН по торговле и развитию Джеймс Чжань, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи и специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.