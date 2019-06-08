Генсек СЕ призвал главу МВД России взять ситуацию вокруг дела Голунова под свой контроль

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд призвал министра внутренних дел России Владимира Колокольцева лично заняться ситуацией вокруг дела корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении СЕ.

"Я очень обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями, в которых утверждается, что журналист-расследователь Иван Голунов был подвергнут насилию и травмирован сотрудниками полиции во время содержания под стражей в московском полицейском участке, - приводит пресс-служба слова Ягланда. - Насилие со стороны полиции в ходе следственных действий абсолютно запрещено статьей 3 Европейской конвенции о правах человека, участником которой является Российская Федерация". По его словам, "тот факт, что Голунов утверждает, что улики против него были сфабрикованы, вызывает еще большие опасения в сложившейся ситуации". "Учитывая особую серьезность предполагаемых фактов, я призываю министра внутренних дел Российской Федерации [Владимира] Колокольцева лично заняться этой ситуацией", - говорится в сообщении от лица генсека.

Также, согласно коммюнике, Ягланд выразил надежду, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассмотрит эти заявления.

"Свобода выражения мнений и право на безопасность имеют основополагающее значение в демократическом обществе, и правоохранительные органы также должны защищать эти ценности", - добавил генсек.

Ранее в субботу судья Никулинского районного суда Москвы постановил отправить Голунова под домашний арест до 7 августа по обвинению в попытке сбыта наркотиков. По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 с требованием освободить его.