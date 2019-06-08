Более 20 коллективов выступили на фестивале славянской культуры "Матушка Русь" в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Фестиваль славянской культуры "Матушка Русь" прошел в субботу в центре аргентинской столицы. На сцене выступили более 20 исполнителей и творческих коллективов российской и белорусской диаспор, съехавшихся из разных уголков южноамериканской республики.

На сцене, которую установили неподалеку от президентского дворца "Каса росада", также выступил хор ВВС Аргентины. Он исполнил несколько советских песен на русском языке, а также гимны трех стран - Аргентины, Белоруссии и России.

"Аргентина и Россия никогда не воевали и никогда не будут воевать друг с другом, у нас никогда не было непреодолимых противоречий. Наоборот, мне кажется, вне зависимости от любой политической конъюнктуры мы всегда будем друзьями", - сказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, выступая с приветственным словом.

Он отметил, что, согласно недавним опросам общественного мнения, 80% аргентинцев относятся положительно к России. "И я думаю, что, увидев такое количество людей сегодня на этой площади, можно сказать, что это заниженные цифры", - добавил он.

Другие развлечения фестиваля

Концертная часть была не единственным развлечением, которое предложили организаторы фестиваля аргентинским гостям. Перед сценой было установлено около 30 палаток, в которых посетители могли попробовать блюда русской и белорусской кухонь, купить сувениры и узнать о курсах русского языка, которые работают в Аргентине. Свой стенд был и у Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской православной церкви. Внутри нее все желающие могли поставить свечку перед иконой и задать вопросы священнослужителям.

Кроме того, на фестивале для аргентинцев провели викторину на знание фактов о России. За каждый правильный ответ участники получали маленькую матрешку.

В беседе с корреспондентом ТАСС аргентинский депутат Гастон Рома из проправительственного альянса "Давайте изменим", возглавляющий работающую в нижней палате парламента группу дружбы с РФ, рассказал, что в настоящее время депутаты продвигают инициативу о проведении подобных фестивалей не только в Буэнос-Айресе, но и в других регионах Аргентины. "Такие мероприятия очень важны для укрепления отношений между нашими странами, и мы считаем, что их должно быть больше", - сказал Рома.

"Матушка Русь" проходит в рамках цикла мероприятий, которые правительство Буэнос-Айреса организует для чествования проживающих здесь национальных диаспор. Помимо правительства Буэнос-Айреса в организации фестиваля участвовал координационный совет российских соотечественников. Поддержку им оказало посольство РФ в Аргентине и представительство Россотрудничества.