Дождь с грозой ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в воскресенье местами по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", - сказали в главке.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие часы ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с.