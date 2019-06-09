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Дождь с грозой ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье

Порывы ветра будут достигать 15 м/с

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в воскресенье местами по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", - сказали в главке.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие часы ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с.

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