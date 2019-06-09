PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки "Крота" ГОСТу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Эксперты центра по проведению судебных экспертиз и исследований "Судебный эксперт" заявили, что упаковка средства для чистки труб "Крот" не соответствует нормам законодательства. Об этом в воскресенье сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, после этого ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, Алибасов находится в отделении токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

"Согласно заключению АНО "Судебная экспертиза", упаковка "Крот" производителя ООО "АМС Медиа" не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара. Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 "Товары бытовой химии" и ГОСТа 31340-2013 "Предупредительная маркировка химической продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное заключение было сделано еще 17 апреля 2019 года по инициативе родственников умершей женщины, которая, как и Бари Алибасов, перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней умерла в НИИ им. Склифосовского.