Полицейские проверят условия содержания животных в передвижном зоопарке под Владимиром

ТАСС, 9 июня. Сотрудники полиции проверят передвижную выставку животных "Живые тропики" в городе Муроме Владимирской области, против которой выступили некоторые местные жители. Они написали в социальных сетях о нарушениях условий содержания животных, сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

В воскресенье в социальной сети "Вконтакте" и мессенджере Telegram появились сообщения о том, что жители Мурома Владимирской области требуют закрыть приехавший на гастроли контактный зоопарк "Живые тропики". Там же разместили видеозапись с енотом на цепи: якобы от духоты и усталости он лежит на полу и не ест пищу, которую ему бросает сотрудник зоопарка. По данным автора видео, в передвижном зоопарке крокодила содержат в контейнере без воды, а птиц поместили в тесные клетки.

"Сообщения от граждан и организаций в органы внутренних дел по данному факту не поступали. Сотрудники полиции в одной из социальных сетей выявили информацию о возможном нарушении содержания животных в приезжем контактном зоопарке в Муроме. В настоящее время по фактам в публикации проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС администратор передвижной выставки животных "Живые тропики" Павел Елишев, она открыта в торговом центре Мурома с 5 июня.

"У нас насчитывается порядка 60 видов экзотических животных: лемуры, еноты, обезьяны, питоны, вараны, анаконды, крокодилы, черепахи <...> На видео в социальной сети показан наш лежащий на полу енот - но он ведь является ночным животным, поэтому днем не проявляет активность. Ему не душно - в отдельном помещении на третьем этаже торгового центра тропический климат: 28-32 градуса тепла, как и положено нашим экзотическим животным. Питается и он, и все другие наши животные, правильно, по рациону, все получают хороший уход", - отметил Елишев, подчеркнув, что к нему защитники животных с претензиями не обращались.