Влияние информации на мировые изменения обсудят на конференции под эгидой ЮНЕСКО в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Ученые из 35 стран начали работу на международной конференции "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО. Мероприятие проходит в рамках XI международного IТ-форума стран БРИКС и ШОС, сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры).

"Второй раз на IT-форуме проходит международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО. Конференция собрала 80 ученых из 35 стран, в том числе России, представляющих все континенты и разные дисциплины - информатику, социологию, политологию, философию, футурологию, экономику, историю, а также дипломатов, политиков, представителей органов управления и журналистов", - сказали в департаменте.

Участники обсудят изменения в сфере информации и коммуникации, их воздействие на различные мировые процессы. Также ученые обсудят возможность влияния научного сообщества на происходящие в мире изменения.

"Эксперты отмечают такую восходящую междисциплинарную проблему, как расцвет "постправды", введение в политическую и медийную культуру "фейков", "кликбейтов", "хайпа" и других инструментов формирования "постреальности". Конференция будет посвящена обсуждению этих и других новых проблем, явлений и тенденций, которые повлияют на социокультурный ландшафт в ближайшем будущем", - отметили в департаменте.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ.

Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.