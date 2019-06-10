Журналистам "Пятого канала" разрешили въезд в Молдавию после проверки документов

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Съемочной группа российского "Пятого канала" разрешили въезд в Молдавию после проверки необходимых для этого документов. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

"Съемочной группе российского телеканала разрешили въезд в Молдавию после проверки необходимых для этого документов", - сказала Новицки. При этом она отметила, что задержка с въездом была связана с процедурой проверки.

Ранее пограничная полиция Молдавии неоднократно отказывала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", Комсомольской правды и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона. Объяснялось это отсутствием аккредитации в стране, другими причинами. Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.