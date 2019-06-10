Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов начал принимать заявки на участие во втором конкурсе 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

"Во втором конкурсе 2019 года заявки принимаются с 10 июня до 31 июля. Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны", - говорится в сообщении.

В организации уточнили, что в период приема заявок фонд проведет обучающие мастер-классы в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, Мордовии, Адыгее, Якутии и ХМАО.

"Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки. Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте президентскиегранты.рф в разделе "Конкурсы", - говорится в пресс-релизе.

Итоги второго конкурса будут подведены 14 октября, стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября. По итогам конкурса НКО в общей сложности получат до 4,5 млрд рублей, уточнили в организации.

О грантах

Первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая. Экспертный совет допустил до участия 8,2 тыс. проектов из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получат 3,3 млрд рублей.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, в которых приняли участие 16,8 тыс. НКО. Всего ими было подано более 35 тыс. социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано около 6,8 тыс. проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.