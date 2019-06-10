Представитель омбудсмена приедет в суд на обжалование приговора Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 13 июня примет участие в заседании суда по рассмотрению жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павела Мамаева Игорь Бушманов.

"Представитель уполномоченного по права человека в РФ примет участие в заседании 13 июня в Мосгорсуде. Такое решение принято Татьяной Москальковой по результатам рассмотрения моего обращения в защиту интересов Павла Мамаева", - сказал он.