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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Представитель омбудсмена приедет в суд на обжалование приговора Кокорину и Мамаеву

Заседание суда состоится 13 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой 13 июня примет участие в заседании суда по рассмотрению жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павела Мамаева Игорь Бушманов.

"Представитель уполномоченного по права человека в РФ примет участие в заседании 13 июня в Мосгорсуде. Такое решение принято Татьяной Москальковой по результатам рассмотрения моего обращения в защиту интересов Павла Мамаева", - сказал он.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело в отношении Кокорина и Мамаева
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