Авиакомпания Emirates может возобновить рейсы в Дамаск

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Эмиратская авиакомпания Emirates планирует возобновить рейсы в Дамаск. Об этом сообщил в понедельник в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики представитель МИД РФ Игорь Цариков.

"[Происходит] постепенное налаживание нарушенных за годы конфликта связей Сирии с внешним миром. Так, в дубайской авиакомпании Emirates сообщили о готовности возобновить рейсы в Дамаск", - сказал он.

Дипломат добавил, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines объявила о запуске рейса в Маскат (столица Омана).