{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания Emirates может возобновить рейсы в Дамаск

Кроме того, частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines объявила о запуске рейса в столицу Омана

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Эмиратская авиакомпания Emirates планирует возобновить рейсы в Дамаск. Об этом сообщил в понедельник в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию арабской республики представитель МИД РФ Игорь Цариков.

"[Происходит] постепенное налаживание нарушенных за годы конфликта связей Сирии с внешним миром. Так, в дубайской авиакомпании Emirates сообщили о готовности возобновить рейсы в Дамаск", - сказал он.

Дипломат добавил, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines объявила о запуске рейса в Маскат (столица Омана).

Теги
СирияОАЭРоссия
Роскомнадзор намерен заблокировать ресурс, на котором выложены данные клиентов трех банков
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в результате утечки в открытом доступе оказались данные 900 тыс. россиян
Читать полностью