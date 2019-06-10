Петербург выделит около 130 млн рублей на проведение Международной олимпиады по математике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга выделит около 130 млн рублей на проведение Международной математической олимпиады 2020 года. Об этом в ходе заседания оргкомитета олимпиады рассказал врио губернатора города Александр Беглов.

"До олимпиады остается год, но подготовка уже идет полным ходом. Из бюджета города в рамках софинансирования выделено 130 млн рублей, определены варианты проживания участников олимпиады", - рассказал Беглов.

По словам временно исполняющего обязанности градоначальника, Санкт-Петербург готов к тому, чтобы провести соревнования такого уровня. "Город Санкт-Петербург имеет все необходимые условия, чтобы олимпиада прошла на самом высоком уровне", - сказал Беглов.

Международную математическую олимпиаду иногда называют чемпионатом мира по математике среди старшеклассников. Первая подобная олимпиада прошла в Румынии в 1959 году, тогда в ней приняли участие семь стран. В последние годы представительство на соревнованиях достигает ста стран с пяти континентов. В 2020 году 61-я по счету Международная математическая олимпиада пройдет в Санкт-Петербурге. Россия примет Олимпиаду в пятый раз, однако ранее она проводилась в Москве.

Финансирование соревнований будет осуществляться по смешанной схеме - часть средств предоставит федеральный бюджет, часть - городской, также предусмотрены спонсорские пожертвования.