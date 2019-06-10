{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербург выделит около 130 млн рублей на проведение Международной олимпиады по математике

Врио губернатора города Александр Беглов подчеркнул, что "Петербург имеет все необходимые условия, чтобы олимпиада прошла на самом высоком уровне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга выделит около 130 млн рублей на проведение Международной математической олимпиады 2020 года. Об этом в ходе заседания оргкомитета олимпиады рассказал врио губернатора города Александр Беглов.

"До олимпиады остается год, но подготовка уже идет полным ходом. Из бюджета города в рамках софинансирования выделено 130 млн рублей, определены варианты проживания участников олимпиады", - рассказал Беглов.

По словам временно исполняющего обязанности градоначальника, Санкт-Петербург готов к тому, чтобы провести соревнования такого уровня. "Город Санкт-Петербург имеет все необходимые условия, чтобы олимпиада прошла на самом высоком уровне", - сказал Беглов.

Международную математическую олимпиаду иногда называют чемпионатом мира по математике среди старшеклассников. Первая подобная олимпиада прошла в Румынии в 1959 году, тогда в ней приняли участие семь стран. В последние годы представительство на соревнованиях достигает ста стран с пяти континентов. В 2020 году 61-я по счету Международная математическая олимпиада пройдет в Санкт-Петербурге. Россия примет Олимпиаду в пятый раз, однако ранее она проводилась в Москве.

Финансирование соревнований будет осуществляться по смешанной схеме - часть средств предоставит федеральный бюджет, часть - городской, также предусмотрены спонсорские пожертвования.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссия
Столичная ОНК просит главу ФСИН объяснить, почему Калви не отпустили на ПМЭФ
Как подчеркнули в комиссии, руководители ведущих деловых объединений страны и представитель президента России сообщили, что рады были бы видеть на ПМЭФ основателя инвестфонда Baring Vostok
Читать полностью