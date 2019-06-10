Опрос: большинство туристов предпочитает расплачиваться за границей и картой, и наличными

ТАСС, 10 июня. Большинство самостоятельных путешественников предпочитают за границей расплачиваться и картой, и наличными. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так ответили почти 53% опрошенных, при этом 23% расплачиваются в путешествиях исключительно картой, еще 20% - только наличными. Порядка 4% путешественников предпочитают отдых в режиме "все включено" и рассчитывают на отсутствие дополнительных трат в отпуске.

Большинство путешественников (порядка 68%), которые все-таки берут с собой в отпуск наличные, предпочитают менять деньги заранее. Остальные меняют деньги уже на месте, причем 17% - сразу по прибытии. Туристы, путешествующие с банковской картой, в 40% случаев берут с собой вторую карту, а у 15% опрошенных в отпуске с собой всегда три карты.

Почти 80% путешественников планируют свои траты во время поездки заранее, остальные четкий план трат не составляют. При этом 34,9% опрошенных тратят в отпуске до €300, 34,3% - от €300 до €500, порядка 12% опрошенных тратят в путешествиях от €500 до €700, 11% - от €700 до €1 тыс., и только 5% тратят до €1,5 в отпуске.