В МИЦ "Известия" опровергли информацию, что журналистам разрешили въезд в Молдову

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресс-служба мультимедийного информационного центра (МИЦ) "Известия" в понедельник подтвердила ТАСС сообщения, что их съемочной группе не разрешили въехать в Молдавию. В настоящее время съемочная группа находится в аэропорту "Пулково".

Ранее пограничная полиция Молдавии заявила, что не запрещала въезд в страну съемочной группе информационного центра "Известия".

"Мы хотели опровергнуть [комментарий], что журналистов пустили - их не пустили, их отправили обратно в Россию, с утра они находятся в Санкт-Петербурге. Информация с отсылкой на погранслужбу о том, что их пустили [в Молдавию], не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы МИЦ "Известия" также отметил, что журналистов отправили в Россию без объяснения причин. "Не пропустили, развернули, формулировки нет. По прилету им вернули документы, и сейчас они находятся в Санкт-Петербурге", - добавил он.

Власти Молдавии неоднократно отказывали во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", "Комсомольской правды" и других изданий, которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона. Объяснялось это отсутствием аккредитации в стране, а также другими причинами. Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.