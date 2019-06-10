Книгу "Лица Победы" вручили в Москве ветерану войны Борису Литваку

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ветерану Великой Отечественной войны, фронтовику Борису Литваку в понедельник в Москве вручили книгу "Лица Победы", рассказывающую о героях войны и их подвигах, передает корр. ТАСС.

"Книга содержит в себе портреты и описания личных боевых подвигов за время Великой Отечественной войны, то есть текст наградного листа, не воспоминания, а лишь то, что можно найти в Центральном архиве Министерства обороны. С помощью этих книг мы пытаемся сохранить память об участниках Великой Отечественной войны, которые проживают в нашей стране и за рубежом", - рассказал журналистам руководитель проекта "Лица Победы", призер конкурса "Доброволец России-2018" Александр Юдин.

Борис Григорьевич Литвак (1925 года рождения) был награжден орденом Красной Звезды. Взвод гвардии под его командованием 10 февраля 1945 года на окраине Менцендорфа отразил атаку пяти танков и роты пехоты противника. В результате вооруженного столкновения было уничтожено 40 немецких солдат и офицеров.

Ветеран отметил, что прочитает книгу сам и будет рекомендовать ее своим знакомым. Литвак полагает, что с помощью такого издания сведения о событиях тех лет будут передаваться в семье из поколения в поколение. "Хорошо, что вместе с устными рассказами в каждой семье было бы письменное доказательство вроде вот такой книги. Хорошо, если бы таких книг было больше, и они широко распространялись. <...> Не секрет, что нас становится все меньше, и для следующих поколений эти все сведения будут интересны", - сказал он.

В книгу вошли также сведения о ветеранах, которые проживают в Белоруссии, Молдавии, провозглашенной Луганской народной республике.

Проект "Лица Победы" стал призером Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018" в номинации "Уверенные в будущем". Конкурс "Доброволец России" проводится уже в девятый раз. Грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей. Подать заявку может любой желающий в возрасте от 8 лет в категориях: "Социальный проект", "Доброе дело" и "Творческая работа".