Николай Патрушев заложит "капсулу времени" на месте стройки спорткомплекса в Петербурге

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 11 июня в Санкт-Петербурге примет участие в торжественной церемонии, посвященной началу строительства нового спортивного комплекса Санкт-Петербургского морского технического университета. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"На месте строительства будущего спортивного комплекса университета, включающего в себя волейбольный центр и бассейн, состоится закладка специальной "капсулы времени", - говорится в сообщении.

Патрушев возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола.

В настоящее время студенты вуза занимаются в 12 различных спортивных секциях. "В университете последовательно ведется работа по улучшению условий, обеспечивающих студентам и сотрудникам вуза возможность вести здоровый образ жизни и уделять время занятиям физической культурой и спортом, - отметили в СБ РФ. - Вовлечение обучающихся в спортивную жизнь и обеспечение комфортных условий для занятий спортом и физической культурой - одна из приоритетных задач университета".

"Создание спортивного центра как очередной этап в развитии спортивной инфраструктуры "Корабелки" не только станет отличным стимулом для учащейся молодежи, но и, без сомнения, в перспективе окажет существенное влияние на увеличение спортивных достижений университета", - уверены в Совбезе РФ.