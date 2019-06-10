Москалькова попросила Путина поддержать пересмотр стадии возбуждения уголовного дела

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросила его поддержать пересмотр стадии возбуждения уголовного дела в целях большей защиты прав потерпевших. По ее мнению, сбор доказательств должен начинаться сразу после регистрации преступления, а не после вынесения соответствующего постановления.

"Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего", - сказала она.

Москалькова представила главе государства ежегодный доклад о правах человека в России за 2018 год. Путин в ходе встречи заметил, что по вопросам уголовно-процессуального законодательства у омбудсмена было больше всего вопросов от граждан в прошлом году.

Москалькова ответила, что при общем снижении количества обращений граждан большое количество жалоб связано с тем, что люди не могут добиться возбуждения уголовного дела.

"Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления, тем не менее следователь не выполняет эти рекомендации. И когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна", - пояснила она.

По словам Москальковой, это не только российская проблема. "В других государствах тоже сталкивались с такими ситуациями и изменили Уголовно-процессуальный кодекс (в Казахстане, Молдове, в других государствах), когда отказались вообще от постановления о возбуждении уголовного дела. Как только зарегистрировано преступление, с этого момента начинается сбор доказательств, то есть полностью уголовно-процессуальная деятельность", - подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что в России такая система была введена в 1864 году и просуществовала до 1937 года.