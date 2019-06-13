"Каждое утро за окном — новый вид". Как путешествуют с автодомом и кемпером

"Можно заночевать прямо у моря, можно — в горах, и с тобой везде любимая кружка" Руслан Внедорожный, автопутешественник, блогер, 40 лет Я живу в Подмосковье, в Котельниках. Много лет занимался организацией внедорожных путешествий. Потом устал от этого, открыл свой проект "Из края в край", он направлен на популяризацию отдыха в России, караванинга и автотуризма. Я родом из Баку, поэтому решил начать путешествия именно с Кавказа — хочется, чтобы люди знали: отдыхать там безопасно, там здорово, вкусно, гостеприимно! Мало где можно встретить таких душевных, открытых людей. В прошлом году проехал все республики Северного Кавказа. Этим летом проеду с севера на юг, от Архангельска, Мурманска до Владикавказа, Крыма, замкнут экспедицию Калуга и Тула — всего 33 региона.

Описание Руслан Внедорожный © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Моя специализация — это караван, то есть небольшой прицеп, в котором есть все необходимое для жизни. Он совсем небольшой, но внутри есть и большое спальное место, и полки, и кухонный уголок. Поставил мощный фильтр, в который можно заливать воду даже из речки, на крыше — солнечная батарея. Сам модуль — оболочку — построить недорого. В 100 тысяч точно уложишься. А вот дальше все зависит от размаха владельца. "Начинка" в автодомах дорогая — одно окно для каравана стоит 20 тысяч. Шасси — 25. Так что оборудование обходится дороже, чем сама конструкция. Но всегда можно найти решение. К примеру, бак для воды для дома на колесах стоит от 20 до 30 тысяч. Я же купил обычную канистру за 500 рублей и врезал в нее подходящую по размеру горловину из трубы. Все можно делать из доступных материалов, было бы желание.

Мне нравится караван потому, что его всегда можно отцепить и поехать на машине куда хочется. К примеру, вы приехали на место стоянки, разбили лагерь и тут вспомнили, что не купили что-то важное из продуктов. Не собирать же опять лагерь! Если путешествуете с автодомом, сняться с места будет проблематично. А в моем случае — оставляешь пассажиров в лагере, а сам погнал в магазин. Не нужно две машины — для путешествий и для повседневной жизни. У меня один внедорожник, я на нем езжу круглый год везде, где мне надо. У прицепа есть и ряд других преимуществ. Его не надо обслуживать, только следить за ступичными узлами, которые надо менять раз в несколько лет. Страховка на мой караван не требуется, налогами он не облагается. Важное преимущество — экономия. В прошлом году я провел зиму в путешествии. Подсчитал, что за четыре месяца сэкономил минимум 180 тысяч рублей на хостеле и на кафе.

Больше всего мне нравится то, что в путешествии на колесах каждое утро за окном разный пейзаж. Можно заночевать прямо у моря, можно — в горах, и с тобой везде любимая кружка, тарелка, подушка. Очень быстро обживаешься в своем компактном пространстве и уже не хочешь в отели или чужие квартиры. Мне хочется раскачивать направление караванинга. Пока у нас нет инфраструктуры, потому что не очень развит автотуризм, а автотуризм не развит потому, что не развита инфраструктура. Своими проектами я пытаюсь разорвать этот круг. "Жена родит третьего — и поедем в Крым" Алексей Якубович, бизнесмен, 51 год Все началось еще в конце 90-х, тогда я купил первый простенький самодельный вагончик. Съездил с ним в Астрахань, понял, что это гораздо круче отдыха с палаткой. А потом решил, что на этом можно еще и заработать. Занялся бизнесом — лет семь гонял в Европу и привозил домики в Россию, сотню точно перевез. А потом купил хороший автодом себе — в самом начале кризиса в 2008-м. Хотел просто спасти деньги и планировал потом продать, но после нескольких путешествий так с ним сроднился, что домик у меня и остался. С тех пор с семьей путешествуем только на нем. По образованию я радиомеханик, а вообще — инженер-самоучка, вот недавно собрал электрический мотоцикл — я байкер со стажем. К счастью, удалось в свое время много поработать, чтобы сегодня я мог быть свободнее и больше времени уделять воспитанию детей, занятиям, которые мне нравятся.

Описание Алексей Якубович © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Я живу в загородном доме под Жуковским, у меня хозяйство, от него не уедешь надолго, но летом обязательно уезжаю с семьей на месяц в отпуск. Самое любимое место — это Крым, мы его с семьей исколесили вдоль и поперек, каждый раз останавливаемся в новых местах. И еще делаем пять-шесть коротких вылазок на два-три дня в течение года. Жене такой отдых сначала был непривычен, она приспосабливалась к кочевому быту, но потом я устранил бытовые недочеты, стало легче. На крыше установил солнечную батарею, электричества от нее хватает, чтобы подключить мультиварку, сварить кашу или суп. Путешествия на колесах затягивают, после них ехать в отель и две недели сидеть на закрытой территории не хочется. Мы ездили раньше и в Турцию, и в Египет, и на Хайнань. Я такие поездки воспринимал как работу: что поделаешь, надо вывезти семью. И с утра тебя начинают тюкать: "Ваш завтрак заканчивается в десять", "Ваш гид ждет в 11 в холле", "Поехали на экскурсию".

А я не хочу, чтобы мне кто-то говорил, во сколько надо проснуться, во сколько куда-то ехать. В автодоме я встал, попил кофе, полежал, задрав ноги, почитал. Не хочу зависеть от внешних обстоятельств. И что для нас с женой очень важно — дети обожают такие поездки. У нас двое погодков — сын и дочка пяти и четырех лет, на днях жена родит третьего. И уже в августе отправимся в путешествие в Крым. У нас уже есть свои традиции — например, всегда берем с собой казан и готовим плов на костре, а вечерами растапливаем шишками самовар и пьем чай. Я считал расходы — получается значительно дешевле, чем лететь на самолете и жить в отеле. И чем семья больше, тем выгоднее получается. Многие считают, что автодом "ест" топлива немерено. Это не так: наш автодом в экономичном режиме потребляет десять литров, в смешанном может и до 15 дойти, но это все равно несопоставимо с ценами на билеты для пятерых человек туда и обратно. В обслуживании тоже ничего особенного: все то же самое, что и с обычным автомобилем. И, честно говоря, экономия — совсем не главная причина выбора такого отдыха. Самое ценное — это эмоции.

В отличие от прицепа-каравана, где можно находиться только на стоянках, в автодоме согласно правилам можно ездить, как в обычной машине. Детям устанавливаем автокресла, они сидят за столом, занимаются своими делами, рисуют, например, или могут мультики по телевизору посмотреть. У меня многие вещи в автодоме уже живут — незачем выкладывать зубные щетки, пасту, подушки, одеяла. Остается только собрать сумку с одеждой и продуктами и можно отправляться в путь. "Кемпер дает возможность путешествовать всей семьей куда захочется" Андрей Наумов, режиссер монтажа, 37 лет Я работаю на телевидении, живу в Москве. Об автодоме я задумался несколько лет назад после путешествий в Карелию. Там неласковая погода, а хотелось сухости, уюта, тепла. Все это дает автодом и караван-прицеп, но у них есть два минуса: первый — это высокая цена. Хороший автодом стоит так же, как и квартира в Москве. Я видел и стоимостью в восемь миллионов рублей. Во-вторых, ахиллесова пята прицепа и автодома — это проходимость. С караваном вы не можете съехать с дороги, мокрая трава для прицепа-каравана — это катастрофа, он тут же буксует. Боится тряски, кочек. Для путешествия с ним нужны идеальные дороги. А я как раз люблю забираться на отдыхе подальше от цивилизации. И я решил сделать жилой "вкладыш" для своего пикапа-внедорожника. Такие модули на свои машины ставили в Америке и в Европе с середины 70-х, и я решил тоже попробовать. Путешествия с автодомом или с прицепом для России — явление пока редкое, а таких машин, как моя, — вообще по пальцам пересчитать. Я сделал каркас из дерева, сверху обшил тонким слоем фанеры, а завершает "пирог" три слоя стеклоткани. На поверхности нет стыков, нет протечек, она не лопается. Это надежная технология яхтенного строительства — когда-то я жил на юге, в Крыму, и занимался ремонтом яхт, так что для своего кемпера использовал этот опыт.

Описание Андрей Наумов © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Первый кемпер я сделал сам — он был меньше, чем нынешний, в нем хватало места на двоих, и все. Потом у нас родился сын, я задумался о том, чтобы модуль стал больше и комфортнее, поэтому прошлый я продал и за зиму сделал новый. Конечно, внутри у меня нет спальни и отдельной кухни, все аскетично, но нам с женой хватает. Самое необходимое есть: три полноценных спальных места, двухкомфорочная плита с баллоном, который можно заправить на любой станции, канистры для питьевой воды, обогреватель, холодильник. Мы мало проводим времени внутри, только спим там, а вся жизнь — в шатре, где мы раскладываем стол, шезлонги. Строительство мне обошлось примерно в 100 тысяч рублей, отбить расходы можно за одну поездку. Модуль легкий — всего 260 килограммов, при полной загрузке — около 500, грузоподъемность у машины до тонны, так что она почти не чувствует этого веса, на расход топлива модуль тоже влияет незначительно. Внедорожные качества машины от присоединения модуля не страдают, просто надо быть осторожнее на поворотах, так как машина получается высокой и есть опасность перевернуться. Но я езжу аккуратно.

Кемпер монтируется очень быстро, крепится стяжками, установить можно за пять-десять минут с помощью домкрата. И что очень важно — регистрировать его в ГИБДД тоже не нужно. Это огромный плюс жилых модулей: они считаются грузом. Все очень удивляются, когда об этом узнают, — люди даже не подозревают, что так можно. Храню кемпер у гаража или на даче. Мы с женой не исключаем и отельный отдых, есть страны, куда на машине добраться проблемно. Но мне больше по душе вот такие путешествия дикарем — не люблю сидеть на месте, мы объезжаем страну из края в край. Осенью собираемся в Грузию, впервые с нашим сыном. Мне нравится, что кемпер дает возможность путешествовать всем вместе, всей семьей куда захочется. Точно знаю, что везде нам будет уютно и комфортно. "Хоть в поле съехать, хоть на берег реки, хоть к морю" Андрей Калашников, владелец компании по аренде и обслуживанию кемперов У меня небольшая фирма, которая предоставляет дома на колесах в аренду, а также их ремонтирует, занимается усовершенствованием. Если хотите "прокачать" свой кемпер — это ко мне. Я люблю именно дома-прицепы, хотя для России пока это не самый ходовой вариант. Вожу кемперы в основном из Голландии — они там дешевле, чем в Германии. В Европе есть специализированные заводы, которые занимаются только домами на колесах. Есть и маленькие, есть и шестиметровые, для большой семьи или компании. Мой кемпер, считай, гостиничный номер на колесах. В нем есть две спальни с дверями-купе, кухня из натурального дерева, обеденный стол. Из бытовой техники — варочная панель, холодильник, работающий как от электричества, так и от газа, телевизор, полноценный кассетный биотуалет и душ.

Описание Андрей Калашников © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Невероятные ощущения, когда со всеми этими удобствами оказываешься где-нибудь на природе. Есть и минусы, но это не вина дома — просто кемперы строят для другого климата. У моего кемпера тоненькие стены — всего два сантиметра, ведь в Европе больше и не нужно — там нет суровой зимы. Ниже ноля внутри уже некомфортно, в минус техническая вода замерзает в трубах, ее надо обязательно сливать. Это не значит, что караванинг зимой невозможен: в странах Скандинавии с холодным климатом он очень популярен, просто дома там делают с отоплением по периметру. Один из трех моих кемперов именно такой, зимний. Однажды мы с друзьями справляли в нем Новый год на природе, на улице было минус 25, а внутри все сидели в майках. Это очень здорово! Меня часто спрашивают: хлопотно ли иметь кемпер? Смотря в чем. С точки зрения обслуживания — совсем не хлопотно, там и ломаться особо нечему: четыре колеса, четыре узла, все. Рама — оцинкованная, ржаветь нечему. К тому же кемпер больше стоит в гараже, чем ездит, в продаже можно найти варианты с совершенно новыми узлами. Мой кемпер выпущен в середине 90-х и сейчас в очень хорошем состоянии, несмотря на то что я его уже три года сдаю в аренду. А когда мы его только купили, он вообще был красавчиком. Больное место в домах-прицепах — сам кузов. От времени и воздействия солнца пластик, которым дом обшит, трескается, лопается, герметик разрушается, в щели попадает вода, деревянный каркас разбухает, поролон разлагается. Именно поэтому при покупке прицепа нужно обращать внимание на его углы, проверять стыки.

Расход топлива увеличивается при перевозке прицепа где-то на три-четыре литра. Чем меньше машина-тягач, тем больше она будет "есть". Но нужно понимать, что маленькая машина будет испытывать при этом сверхнагрузки, двигатель долго в таком режиме не живет. Так что для тягача лучше всего подходит мощный автомобиль. В отличие от Европы, с прицепом можно встать везде, где нет знака "парковка запрещена". Хоть в поле съехать, хоть на берег реки, хоть к морю езжай. Никто вам не запретит, не будет на каждом шагу говорить, что это частная территория. Правда, дом на колесах может заехать далеко не везде. Вернее, он может заехать только туда, где хорошая дорога, — ведь создан он для хороших европейских дорог. Кочки, ямы для него губительны — подвеска очень жесткая и короткоходная, все избыточные нагрузки передаются на кузов, дом начинает расшатываться, разваливаться. Низкие свесы не позволяют заехать на высокий бордюр.