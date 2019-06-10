Прямое авиасообщение появилось между Махачкалой и Антальей

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Прямой авиарейс запущен между Махачкалой и Антальей (Турция), первый рейс из Антальи в Махачкалу был заполнен практически полностью, сообщила журналистам в понедельник помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

"Российская авиакомпания Azur Air и международный аэропорт Махачкалы объявляют о начале сотрудничества по обслуживанию рейсов авиакомпании в воздушной гавани Дагестана. Azur Air начала выполнять рейсы по маршруту Махачкала - Анталья. Самолет Boeing 737-800 прибыл в Махачкалу 9 июня. Первый рейс в Анталью из Махачкалы был выполнен с практически стопроцентной загрузкой", - сказала она.

По словам Гамзатовой, чартерные рейсы по этому маршруту совершаются совместно с партнерами авиакомпании на туристическом рынке и запланированы на весь летний сезон на самолетах Boeing 737-800.

Как отметил гендиректор махачкалинского аэропорта Арсен Пирмагомедов, новое направление на Анталью сегодня очень актуально, все билеты на рейс проданы уже на месяц вперед. "Авиакомпания Azur Air сегодня задала важный тренд, по этому же направлению заявился еще один авиаперевозчик. В общем из аэропорта Махачкалы будет совершаться два рейса в неделю по данному направлению", - приводит помощник слова гендиректора.

Гамзатова уточнила ТАСС, что второй перевозчик - авиакомпания Nordwind - начнет полеты 11 июня.

Как пояснили в аэропорту Махачкалы, в рамках действующего расписания полетов авиакомпания Azur Air выполняет регулярные и чартерные рейсы в Турцию из 39 российских городов, в частности, в Анталью вылеты осуществляются из 36 городов России.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. В 2018 году он обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,29 млн человек. Пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.