Топилин: система социального навигатора будет функционировать в рамках ФСС и ПФР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Система социального навигатора по уходу за пожилыми людьми на дому будет функционировать в рамках Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР) и будет включать новые системы предоставления услуг для пожилых граждан и для инвалидов. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы планируем в рамках пилотных проектов, что называется, все необходимые данные об инфраструктуре, фактически новые системы предоставления услуг для пожилых граждан и для инвалидов, концентрировать в рамках внебюджетных фондов - ФСС и ПФР", - сказал он.

Министр подчеркнул, что услуг по уходу являются недешевыми, а те, кто оказывают эти услуги, зачастую не владеют правильной технологией ухода. "Сейчас, когда мы работаем с пилотными регионами в этом направлении, мы видим, что фактически этой темой раньше нормально никто и не занимался. Сейчас видим, что не хватает и штата у социальных работников, что совершенно недостаточная в регионах инфраструктура школ по обучению членов семьи навыкам ухода", - добавил он.

По словам Топилина, сейчас министерство осуществляет мониторинг для выявления необходимого оборудования и приспособления для ухода за пожилыми.

ПМЭФ прошел с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатором стал фонд "Росконгресс". ТАСС выступил информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.