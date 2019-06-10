РФ и Украина продолжат работу по увековечиванию памяти солдат Великой Отечественной войны

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия продолжает взаимодействие с Украиной по вопросам поиска пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и благоустройству захоронений советских солдат. Об этом в понедельник сообщил ТАСС замначальника Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ генерал-майор Валерий Кудинский.

"Взаимодействие есть с заинтересованными организациями. Если кто-то интересуется о судьбе или месте захоронения своих родственников и говорит о том, что человек пропал без вести или захоронен на территории Украины, мы делаем соответствующий запрос, и нам отвечают", - сказал Кудинский.

В качестве примера такого сотрудничества он привел передачу России останков генерал-майора Федора Костенко, найденных украинскими поисковиками в районе Харькова у деревни Гусаровка в апреле 2017 года. Костенко считался пропавшим без вести при прорыве из окружения в 1942 году. Останки генерала были захоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в июне 2018 года."Было принято решение о захоронении останков с воинскими почестями, и сейчас будет принято решение об установлении бюста генерала на Федеральном мемориальном кладбище", - сказал Кудинский.

Он подчеркнул, что между организациями и движениями, занимающимися увековечиванием памяти погибших в России и на Украине, нет никаких противоречий.