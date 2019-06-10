Карелия получит дополнительно 1,3 млрд рублей на соцобязательства и празднование юбилея

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают получить из федерального бюджета до 2020 года дополнительные 1,27 млрд рублей на приобретение жилья для ветеранов и ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также на подготовку к столетию республики, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства финансов Карелии.

"В Государственную думу внесен законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", предусматривающий дополнительные безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия в общей сумме 1 270,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В случае принятия поправок в бюджет республика уже в 2019 году сможет получить 263,3 млн рублей. Эти деньги потратят на покупку жилья для ветеранов, ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан.

Другая часть дополнительных средств поступит в региональный бюджет в 2020 году. 94 млн рублей предназначены на финансирование подготовки к столетию республики, еще 940 млн рублей регион получит на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Костомукше. Проект реализуется в рамах федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

"Средства в бюджете Республики Карелии на эти цели не были предусмотрены, это конкретные целевые деньги", - прокомментировали ТАСС в ведомстве республики.