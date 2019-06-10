Москалькова: большинство россиян считают ситуацию с соблюдением прав человека в РФ плохой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россияне оценивают уровень соблюдения прав человека в стране скорее негативно, чем положительно, недовольных больше на 17%. Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год.

"Доля респондентов, считающих, что уровень соблюдения прав человека в стране можно оценить скорее негативно, превысила количество респондентов, дающих положительную оценку, на 17%", - говорится в докладе, который опубликован в понедельник на сайте "Российской газеты".

Москалькова выделяет начало изменений в пенсионной системе как одно из резонансных социально-политических и экономических событий прошлого года. Изначально планировалось повысить пенсионный возраст мужчинам на пять, а женщинам - на восемь лет. Это, по словам Москальковой, "привело к всплеску протестных настроений".

"Несмотря на то, что данная ситуация была в значительной степени выправлена после вмешательства президента, она в совокупности со снижением доходов населения, повышением цен на товары и услуги, ростом долговой нагрузки на население, увеличением количества бедных и некоторыми другими факторами отрицательно сказалась на общей оценке состояния прав человека, которую дали граждане России в 2018 году", - подчеркнула омбудсмен.