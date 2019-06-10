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Москалькова просит Совфед разработать закон о противодействии насилию в семье

Также уполномоченный предлагает органам госвласти субъектов России организовать систему социологического мониторинга в сфере домашнего насилия

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым разработать законопроект о противодействии насилию в семье. Такая рекомендация содержится в ее докладе за 2018 год, который опубликован в понедельник на сайте "Российской газеты".

Уполномоченный рекомендует Совету Федерации рассмотреть возможность разработки проектов ряда федеральных законов, в частности, в сфере "противодействия насилию в семье".

Также Москалькова предлагает органам государственной власти субъектов РФ организовать систему социологического мониторинга в сфере домашнего насилия.

В феврале прошлого года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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