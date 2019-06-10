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Около 2 тыс. жительниц Петербурга будут получать выплаты на период обучения в декрете

Размер выплат составит 11,215 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. жительниц Петербурга, находящихся в декретном отпуске и параллельно получающих образование, смогут ежемесячно получать выплаты в размере 11,215 тыс. рублей с 2020 года. Данная мера поддержки предусмотрена в плане мероприятий на 2019-2022 годы по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, который в понедельник утвердили члены городского правительства Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

"Улучшению экономического положения женщин, обеспечению роста их благосостояния будут способствовать поддержка самозанятости, женского предпринимательства, профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Этой мерой в следующем году смогут воспользоваться около 2 тыс. женщин", - говорится в сообщении.

По словам Александра Беглова, которые приводятся в сообщении, "документ хорошо проработан, в том числе и благодаря тому, что в его подготовке принимали активное участие женские общественные организации".

Также в документе акцентируется внимание на профилактике социального неблагополучия, оказании помощи женщинам, пострадавшим от насилия, и увеличению продолжительности жизни женщин.

Национальная стратегия действий в интересах женщин подготовлена Минтрудом России и принята в 2017 году. Реализуется в два этапа. На первом (до 2019 года) предусматривалась разработка механизмов реализации Стратегии. На нынешнем, втором этапе Стратегии (2019-2022 годы) осуществляются меры по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

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