В двух городах на Урале в 2019 году внедрят систему оценки качества городской среды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" разработала систему для анализа данных об удовлетворенности жителей качеством городской среды. Информация будет изучаться из открытых источников, ее внедрение в 2019 году планируется в двух городах Уральского федерального округа и в одном городе Приволжского федерального округа.

"Планируем в Полевском и Каменск-Уральском [Свердловская область], также в Березниках [Пермский край] до конца 2019 года. Немного сложнее внедрять в городах-миллионниках, поэтому в этом году - без них. Это система анализа открытых источников информации. Она анализирует данные из соцсетей, из популярных групп в мессенджерах, о том, что говорят жители муниципалитета или района города", - сообщил в понедельник ТАСС директор проекта "Умный город" уральского макрорегионального филиала компании Олег Извеков на XI Международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС.

Извеков добавил, что все данные сводятся вместе и, таким образом, глава муниципалитета сможет видеть настроения жителей и решать проблемы. Система работает с помощью облачных технологий, то есть устанавливать серверы для обработки данных в муниципалитетах не нужно.

Как добавил ТАСС вице-президент компании "Ростелеком" - директор макрорегионального филиала "Урал" Сергей Гусев, эта система внедрена в глобальный проект "Умный город", который направлен, в том числе, на обеспечение безопасности. Например, в Югре, где внедрен проект "Безопасный город" в 2018 году удалось раскрыть более сотни преступлений. Также система мониторит экологическую и паводковую ситуацию в режиме онлайн.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".

Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, Прайм Груп, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.