В Чечне открылся первый в России лингвистический военно-исторический центр

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Первый в России лингвистический военно-исторический центр "Поискового движения России" открылся на базе Чеченского государственного университета. Специалисты и студенты-добровольцы будут вести работу по переводу документов о событиях Великой Отечественной войны из архивов разных стран, сообщил ТАСС руководитель Чеченского регионального отделения "Поискового движения России" Иса Сардалов.

Таким образом, у студентов появится возможность изучать документы, найденные поисковиками, и использовать их как основу для научных трудов. Соответствующее соглашение подписали ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева и ректор ЧГУ Заурбек Саидов.

"Это первый в России центр, пилотный проект. Курирует его "Поисковое движение России". Мы работаем в различных архивах Европы, и те документы, которые там находим и привозим, студенты иностранного факультета будут переводить, а студенты исторического факультета - исследовать", - сказал Сардалов.

По его словам, также в понедельник в Национальной библиотеке Чеченской Республики открылась литературная гостиная "Живем и Помним". "Поисковое движение России" пополнило фонд нашей библиотеки литературой, которая будет полезна для работы поисковиков. Около 30 книг появилось, у нас подобной литературы не было", - пояснил ТАСС Сардалов.

"Поисковое движение России" является самой крупной организацией, занимающейся архивной и полевой поисковой работой на местах сражений Великой Отечественной войны. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За шесть лет работы его участниками были подняты останки более 120 000 советских солдат и офицеров, установлены более 6 000 имен и судеб защитников Отечества.