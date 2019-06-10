Нижегородские власти не согласились с данными экологического рейтинга "Зеленого патруля"

ТАСС, 10 июня. Экологический рейтинг регионов, подготовленный общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам весны 2019 года, не отображает реальную экологическую ситуацию в Нижегородской области, которую общественники включили в пятерку самых грязных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Согласно рейтингу "Зеленого патруля", Нижегородская область по итогам весны 2019 года заняла в рейтинге 82 место из 85. Рейтинг формируется на основе информационных материалов (сообщений, публикаций, документов), источниками которых выступают органы власти, СМИ, общественные организации, хозяйствующие субъекты и граждане, указано на сайте "Зеленого патруля".

"Во-первых, методика выборки информации по экологическим событиям проектом не описана и не понятна, во-вторых - данный "экологический рейтинг", основанный на публикациях в медиапространстве, не отображает реальной экологической ситуации в регионе", - отметили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что открыты для диалога с интернет-пользователями. "Негативная информация, размещенная в соцсетях и СМИ, является поводом для оперативного реагирования и этим эффективным инструментом участия в реальном улучшении экологической ситуации жители региона активно пользуются", - добавили в пресс-службе.

Экологическая ситуация в регионе

В Нижегородской области, которая является промышленным регионом, накопилась масса экологических проблем, которые планируется разрешить в рамках реализации нацпроекта "Экология", отметили в министерстве.

"Так, в рамках федерального проекта "Чистая страна" планируется ликвидация к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов Нижний Новгород, Павлово, Первомайск, Богородск. Мероприятия по ликвидации свалок запланированы с 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в регионе продолжается ликвидация крупнейших в России объектов накопленного экологического ущерба - полигона ТБО "Игумново", свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Работы на этих объектах идут с опережением графика, заметили в ведомстве.

"В рамках проекта "Комплексная система обращения с ТКО" планируется ввод в эксплуатацию дополнительных комплексов по сортировке ТКО в трех районах Нижегородской области: в Арзамасском и Уренском районах, а также в городе Выкса. Реализация проектов запланирована на 2020 год", - добавили в пресс-службе.

"Зеленый патруль" - это общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции. "Зеленый патруль" ведет совместную работу с ОНФ. Экологический рейтинг регионов организация публикует четыре раза в год, начиная с 2008 года.