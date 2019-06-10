Участники форума "Таврида" предложат, как благоустроить центры "Сенеж" и "Машук"

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" для архитекторов, урбанистов и дизайнеров открылась в понедельник в Крыму. Ее участники предложат варианты благоустройства для образовательных центров "Сенеж" и "Машук", разработают систему навигации для города Судак и получат возможность пройти стажировку в ведущих архитектурных бюро России, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Смена "Молодежный архитектурный проектный офис Тавриды" проходит с 10 по 14 июня. Особенность этой смены, как и других смен первого этапа форума, заключается в том, что участники становятся организаторами и создателями проекта. Они не зрители или пассивные слушатели образовательной программы, а полноценные творцы", - сообщил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в смене участвуют 200 архитекторов, урбанистов, дизайнеров окружающей среды и промышленных дизайнеров со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Они, в частности, представят предложения по благоустройству ряда объектов в регионах страны, в том числе для образовательного центра "Сенеж" и для молодежного многофункционального патриотического центра "Машук". Кроме того, участники и эксперты смены разработают и предложат навигацию для города Судак.

"На протяжении всех дней смены для участников будет организована образовательная программа, а представители ведущих архитектурных бюро проведут отбор кандидатов на стажировку. По итогам смены будет сформирован молодежный архитектурный проектный офис, который будет заниматься проектированием арт-кластера "Таврида". Также будут сформированы проектные команды для Всероссийского урбанистического хакатона "Города", который пройдет в Югре и Республике Татарстан в сентябре 2019 года. 13 июня состоится подведение итогов грантового конкурса среди участников шестой смены форума", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".