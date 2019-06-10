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Кандидатуру зампрокурора Дагестана Ежова рекомендовали на должность прокурора республики

По словам спикера парламента региона Хизри Шихсаидова, кандидат "соответствует необходимым требованиям"

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал заместителя прокурора Дагестана Алексея Ежова на должность прокурора республики, сообщается на сайте Народного собрания Дагестана.

"Хизри Шихсаидов (спикер парламента Дагестана - прим. ТАСС) отметил, что в Народное собрание поступило письмо от генерального прокурора РФ Юрия Чайки о согласовании для назначения прокурором Республики Дагестан кандидатуры старшего советника юстиции Алексея Ежова", - говорится в сообщении.

По словам Шихсаидова, которые приводятся на сайте, накануне он встречался с кандидатом, "это профессионально подготовленный человек и соответствует необходимым требованиям".

"Предлагаю предварительно провести с ним встречи во фракциях", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что очередное заседание республиканского парламента назначено на 17 июня.

В конце мая Чайка представил в Московскую городскую думу кандидатуру прокурора Дагестана Дениса Попова на аналогичную должность в Москве. 5 июня Мосгордума согласовала кандидатуру Попова на должность прокурора Москвы. Попов является прокурором Дагестана с февраля 2018 года.

Ежов назначен заместителем прокурора Дагестана в апреле 2018 года. До этого он работал прокурором города Абакан (Республика Хакасия).

Теги
РоссияДагестан
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