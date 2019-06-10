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Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Ему было 50 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил во вторник депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов.

"Скончался Павел Зеленков", - сказал Милонов.

Он добавил, что смерть Зеленкова была скоропостижной, причины пока неизвестны.

Павел Зеленков окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 году был избран главой муниципального округа Звездное, в 2016 году - депутатом законодательного собрания Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №21. С 2007 года - член партии "Единая Россия". Зеленков также был членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

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