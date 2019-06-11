Российские и американские пограничники провели патрулирование в Беринговом море

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Моряки Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США провели плановое совместное патрулирование в Беринговом море, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району.

В патрулировании приняли участие российский корабль "Сахалин" и американский Alex Haley. Их экипажи отработали взаимодействие о радиосвязи, в том числе с палубным вертолетом, и провели тренировку по использованию международного свода сигналов при совместном маневрировании.

"Во время совместного патрулирования нарушителей, ведущих незаконный промысел водных биологических ресурсов в районе линии разграничения морских пространств двух стран, не обнаружено", - говорится в сообщении.

Соглашение о взаимодействии по охране водных биологических ресурсов в конвенционном районе между аляскинскими и камчатскими пограничниками было заключено в 1996 году. Сотрудничество предполагает работу по предотвращению нарушений правил рыболовства, обеспечению контроля за таможенным декларированием объектов рыбного промысла, а также по охране Северного морского пути между Чукоткой и Аляской.

Пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району обеспечивает охрану границы протяженностью более 20 тыс. км, что составляет треть границы России.