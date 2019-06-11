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Власти Хайнаня к 2020 году подготовят правила обязательной утилизации бытовых отходов

К 2021 году планируется довести уровень переработки бытовых отходов в провинции до 35%

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань к 2020 году подготовят и представят план, предусматривающий внедрение правил обязательной утилизации бытовых отходов на острове. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное Управление по жилищному строительству и развитию городских и сельских районов.

В ведомстве отметили, что к 2021 году поставлена задача довести уровень переработки бытовых отходов в провинции до 35%. В настоящее время, сообщает агентство, бытовые отходы на острове в большинстве случаев либо вывозят на свалки, либо сжигают.

По официальным данным, на Хайнане функционирует 21 предприятие по уничтожению бытовых отходов, включая 16 свалок и пять мусоросжигательных станций. В провинции также действуют 253 станции по транспортировке мусора и 12,5 тыс. пунктов сбора бытовых отходов. Сейчас, отмечает агентство, инфраструктурой по транспортировке, сортировке и сбору бытовых отходов на Хайнане охвачено около 95% населенных пунктов в сельской местности.

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