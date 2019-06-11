В Росстате сообщили, в каком возрасте россияне чаще всего вступают в брак

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Большинство россиян заключают браки в возрасте от 25 до 34 лет: в 2018 году в этом возрасте женилось 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386,6 тыс. женщин, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным Росстата, в возрасте старше 35 лет в 2018 году в брак вступили 265,5 тыс. мужчин и 216,2 тыс. женщин, в возрасте от 18 до 24 лет - 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин.

До 18 лет браки заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.

Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков, что на 156,6 тыс. меньше, чем в 2017 году.