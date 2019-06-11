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Туроператоров хотят обучать работе с людьми с ограничениями по здоровью

Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что внедрение этого образовательного модуля требует согласования с Минобрнауки РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Туристических операторов хотят начать обучать взаимодействию с инклюзивными группами граждан, сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Минкультуры делает много для того, чтобы доступными объекты культуры стали для всех. И сейчас, я знаю, появилась очень интересная инициатива обучить туристических операторов взаимодействию с инклюзивными группами [людей] <...> Мы понимаем, что если мы будем внедрять такой образовательный модуль, то он, естественно, требует и изменений образовательной программы по подготовке наших специалистов, и мы к этому готовы", - сказала Васильева на заседании рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при президенте РФ.

По ее словам, внедрение модуля требует согласования с Минобрнауки РФ.

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РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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