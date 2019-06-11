Число "стобалльников" ЕГЭ по математике в Санкт-Петербурге увеличилось вчетверо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Число петербургских школьников, которые в этом году сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов, увеличилось более чем вчетверо, с 20 до 82 человек, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в Telegram-канале городского комитета образования.

"82 выпускника на основном этапе получили максимальный результат по профильной математике - 100 баллов. Это более чем в четыре раза больше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 20 максимальных результатов", - говорится в сообщении. В комитете отметили, что значительный вклад в рекорд этого года внесли выпускники Президентского физико-математического лицея № 239 - на их счету 34 стобалльных результата. Всего на экзамен по профильной математике в Петербурге в этом году зарегистрировались более 16 тыс. человек.

Кроме того, по данным ведомства, в этом году в Санкт-Петербурге также поставили рекорд на ЕГЭ по литературе. 83 работы были оценены на 100 баллов, а в прошлом году максимальную оценку получил 61 выпускник. Литературу в этом году сдавали порядка 3,6 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года. Уже состоялись экзамены по литературе, географии, истории, базовой и профильной математике, русскому языку, химии, физике и иностранным языкам.