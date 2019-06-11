МВД окажет помощь властям Москвы на акции в поддержку Голунова 12 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МВД в рамках своей компетенции окажет содействие властям Москвы во время акции в поддержку журналиста интернет издания "Медуза" Ивана Голунова 12 мая, если ее согласуют. Об этом во вторник журналистам заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России Станислав Колесник.

"Мы всегда в соответствии с законом оказываем органам исполнительной власти и органам местного самоуправления содействие в обеспечении безопасности подобных мероприятий. Если эта акция согласована (а я не готов сказать, согласована она или нет, может, региональные власти предложат перенести время и место ее проведения), то, безусловно, в рамках нашей компетенции поддержка местным властям будет оказана", - сказал он.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 гр наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 гр кокаина в квартире, которую снимает журналист. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), ему предъявлено обвинение, вину он не признает.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.

Представлявший интересы Голунова адвокат Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты с требованием освободить его у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.