Зиничев заявил об отсутствии механизмов беспрепятственного доступа МЧС на любые объекты

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил об отсутствии механизмов беспрепятственного доступа подразделений министерства во время чрезвычайных ситуаций на любые объекты.

"Нами отмечается несоблюдение должностными лицами субъектов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) выработанных алгоритмов действий при ЧС. Чтобы направить федеральных спасателей в регионы с использованием авиационного транспорта, мы занимаемся процессами согласования их допуска на аэродромы. Вся оперативная готовность подразделений, на поддержание которой затрачиваются значительные усилия и средства, разбивается о некомпетентность на местах", - сказал министр, выступая в Совете Федерации.

"Таким образом, отсутствие механизмов, обеспечивающих беспрепятственный доступ сил МЧС России на любые объекты и территории, особенно частные, для проведения аварийно-спасательных работ, приводит к гибели людей и большим материальным потерям", - отметил Зиничев.

Кроме того, добавил он, фиксируются случаи, когда информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации специалисты МЧС узнают из СМИ или социальных сетей, поэтому в центрах управления в кризисных ситуациях созданы отдельные рабочие места для их мониторинга.

"Слабое взаимодействие между подсистемами федерального уровня РСЧС также характерно и для территориальных подсистем, но там оно организуется за счет работы в "ручном режиме", - сказал Зиничев. Он считает, что необходимо пересматривать подходы к построению функциональных подсистем РСЧС, менять порядок сбора и сроки предоставления информации в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В систему РСЧС входят как федеральные министерства, ведомства и службы, так и структуры региональных властей.