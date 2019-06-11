Немецкие продуктовые сети будут взимать плату за пакеты для овощей и фруктов

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Германская торговая сеть Aldi планирует взимать плату за одноразовые пакеты, которые до недавнего времени были бесплатными. Об этом во вторник сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Стоимость полиэтиленовых пакетов будет символической - всего один цент. Как ожидается, соответствующее заявление будет сделано 11 июня. Таким нововведением один из крупнейших дискаунтеров намерен снизить количество используемого пластика.

По информации издания, пакеты для овощей и фруктов, о которых идет речь, с лета 2019 года будут изготавливаться из биопластика. Он производится из отходов, образующихся после переработки сахарного тростника. Кроме того, с осени Aldi запустит в продажу упаковочные сетки, которые покупатели смогут использовать многократно. "Мы будем очень рады, если другие торговые сети последуют нашему примеру", - рассказала в интервью Suddeutsche Zeitung представитель Aldi Кристина Белль.

Ранее германская сеть супермаркетов Real объявила о замене прозрачных полиэтиленовых пакетов бумажными до 2020 года. А с начала 2018 года итальянские супермаркеты уже взимают плату за полиэтиленовые пакеты в размере от одного до трех центов.

В 2018 году немецкие покупатели приобрели 3 млрд полиэтиленовых пакетов (37 пакетов на одного человека), заявило Федеральное ведомство окружающей среды. И напротив, количество продаваемых пакетов на кассе значительно сократилось: в 2016 году каждый немец приобрел 45 таких пакетов, а в 2018 - уже только 24. В торговой сети Aldi также наблюдается тенденция снижения спроса на плотные полиэтиленовые пакеты в связи с увеличением их стоимости: теперь их можно приобрести за 20 центов.