Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники не впустили на Украину и запретили въезд в страну россиянину, гитаристу группы "Бахыт-компот" из-за его поездки в Донецк. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"По решению начальника отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд на Украину сроком на три года", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки пассажиров, прибывших из Минска, на пропускном пункте аэропорта "Киев" было установлено, что музыкант в 2016 году посещал Донецкую народную республику, куда заехал не через украинский контрольный пункт въезда-выезда. "Сейчас гражданин РФ возвращен обратным рейсом", - уточнили в украинской погранслужбе.

В ведомстве не сообщили фамилию музыканта, однако известно, что в нынешнем составе группы "Бахыт-компот" работает гитарист Ян Комарницкий.

Всего, по данным Госпогранслужбы, с начала года пограничники отказали в пересечении границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства России, которые якобы нарушили украинское законодательство.

Ранее во вторник в администрации Госпогранслужбы сообщили, что с начала года въезд в страну запретили 645 гражданам России.