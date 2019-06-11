Аллею первооткрывателей предлагают создать в Кронштадте в честь юбилея открытия Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Журналисты и ученые, являющиеся членами Русского географического общества, предлагают создать в Кронштадте Аллею российских первооткрывателей в память об отечественных путешественниках, исследовавших моря Арктики, побережье Антарктики, ходивших в кругосветные экспедиции. Инициатива приурочена к 200-летнему юбилею начала Первой русской антарктической экспедиции 1819 - 1821 годов, в результате которой и был открыт самый южный континент.

"Мы обратимся в администрацию Кронштадта с тем, чтобы заложить там аллею, которая бы символизировала бы наши географические открытия - это и [плавания] Беллинсгаузена, и Крузенштерна. Я думаю, что такая Аллея будет показывать наш вклад в географические открытия. А поскольку Кронштадт и Петербург - это колыбель русских географических открытий, то этой алее самое место здесь", - рассказал журналистам действительный член Русского географического общества, член оргкомитета форума, посвященного 200-летию начала Первой антарктической экспедиции Александр Гайдаш.

По его словам, аллея позволит увековечить память не только о капитанах прошлого, но и о современных путешественниках, совершающих кругосветные плавания и вносящие вклад в развитие географической науки.

Юбилей Первой антарктической экспедиции будет отмечен большой конференцией, которая пройдет 14 июня в здании Русского географического общества. На ней будут обсуждаться вопросы освоения полярных территорий, научных работ в Арктике и Антарктике, экологии.

На следующей день участники форума возложат цветы к памятникам первооткрывателям в Кронштадте. Также пройдет праздничная регата и бал, который состоится в Кронштадтском морском театре. "Все путешествия из Кронштадта начинались всегда с бала, и вот в память о первооткрывателях мы проведем такой бал", - рассказал журналистам Гайдаш.

Антарктида была открыта в 1820 году экспедицией, возглавляемой русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.