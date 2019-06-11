Новый врио губернатора Астраханской области намерен посетить все районы региона

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин в ближайшее время посетит все районы региона, чтобы изучить ситуацию на местах и понять перспективы развития территорий, сообщает во вторник управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

И. о. губернатора Астраханской области провел во вторник первое рабочее совещание с главами муниципалитетов региона, обсудив планы по их социально-экономическому развитию, уточнили в управлении.

"Я открыт для ваших пожеланий, предложений, в каждый район обязательно приеду. Это нужно не для того, чтобы увидеть ваши успехи, а в первую очередь для того, чтобы изучить ситуацию на местах, понять перспективы развития территорий, помочь вам решить проблемы людей и улучшить ситуацию в той или иной сфере", - цитирует и. о. губернатора управление пресс-службы.

Акценты в работе будут расставлены на вопросах социальной направленности - бесперебойном обеспечении населения чистой питьевой водой, ремонте муниципальных дорог, газификации.

Бабушкин поставил перед руководителями муниципалитетов задачу информировать население о планах и программах, реализуемых в муниципальных районах области, добавили в управлении.