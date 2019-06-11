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В ОБСЕ обеспокоены нападением на редакцию "Сноба" в Москве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир надеется, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с погромом, устроенным в понедельник в редакции издания "Сноб" в Москве.

"Обеспокоен нападением на редакцию "Сноба" в Москве 10 июня, - написал Дезир в среду в Twitter. - Надеюсь, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы расследовать инцидент и привлечь виновных в нападении к ответственности".

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в ночь на понедельник неизвестный проник в помещение организации на Берсеневской набережной, устроил там погром и скрылся. Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила ТАСС, что в офисе повреждены компьютеры, мебель, стеклянные перегородки. По ее словам, сумма ущерба оценивается в 2 млн рублей.

Позднее начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил агентству, что подозреваемый задержан. По словам Титова, преступник похитил компьютер одного из сотрудников. Материальный ущерб составит 90 тыс. рублей, отметил он.

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