В избирком Екатеринбурга подана заявка на проведение референдума по храму

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге по вопросу места возведения храма будет проведен опрос, а не референдум. По словам Захарова, процедура опроса займет меньше времени и потребует меньших финансовых вложений.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Заявка на проведение референдума по вопросу сохранения сквера на Октябрьской площади или же возведения храма Святой Екатерины на этом месте поступила в избирком Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии Илья Захаров во вторник.

"Инициативная группа принесла в избирком ходатайство и протокол на проведение референдума. Сейчас в течение 15 дней комиссия будет проверять содержание документов и законность процедуры их принятия", - сказал председатель избиркома, добавив, что в случае, если документы оформлены верно, они будут переданы на рассмотрение в городскую думу.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложение горожан по площадкам для возможного места строительства собора.

На прошлой неделе чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.