Путин присвоил начальнику Главного управления криминалистики СК звание генерал-лейтенанта

Эксперты: введение четырехдневной рабочей недели возможно в России через 10-15 лет

Глава РСПП Александр Шохин считает, что сокращение рабочей недели до четырех дней должно быть обеспечено ростом производительности труда не менее, чем на 20%

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