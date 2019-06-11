Путин присвоил начальнику Главного управления криминалистики СК звание генерал-лейтенанта

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта юстиции руководителю Главного управления криминалистики СК РФ Зигмунду Ложису. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: генерал-лейтенанта юстиции Ложису Зигмунду Зигмундовичу", - говорится в документе.
В сентябре 2018 года Путин наградил Ложиса орденом Почета.
Этим же указом звания генерал-майора юстиции присвоены руководителям следственных управлений СК по Кировской, Мурманской, Липецкой, Томской областям и СУ СК по Республике Алтай.