Олени и енотовидные собаки пополнили вольерный комплекс Кавказского заповедника в Адыгее

МАЙКОП, 11 июня. /ТАСС/. Вольерный комплекс на кордоне Гузерипль Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Адыгее, демонстрирующий жизнь диких животных, пополнился оленями, енотовидными собаками и другими животными. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель директора заповедника Николай Ескин.

"У нас в вольерном комплексе пополнение. Мы доставили на кордон Гузерипль благородных оленей, диких котов, енотовидных собак и диких птиц. Каждого вида животного по паре, чтобы им было комфортно", - сказал он.

Новые обитатели вольерного комплекса в Гузерипле, созданного год назад, перевезены сотрудниками заповедника из аналогичного комплекса на Красной поляне. Здесь уже обитают косули, пятнистые олени, волки и еноты-полоскуны.

Животных не отлавливают специально, они попадают в вольерные комплексы, если в силу обстоятельств не могут выжить в дикой природе. Например, животное попало под машину, и его выходили специалисты заповедника, пояснил Ескин.

Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан, а также два выпущенных в дикую природу переднеазиатских леопарда, которые были выращены в Сочинском центре восстановления популяции леопардов.