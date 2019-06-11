В Петербурге 25 июня откроется выставка, посвященная истории праздника "Алые паруса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории праздника выпускников в Санкт-Петербурге "Алые паруса вместе с Россией", откроется 25 июня в галерее "Ленинград Центр". Об этом сообщили во вторник организаторы.

"Галерея "Ленинград Центр" представит экспозицию, в которой будут собраны модели парусных судов, олицетворявшие знаменитый греевский "Секрет". Наряду с этим посетители смогут увидеть уникальное первое печатное издание романа Александра Грина, уникальные артефакты ставшего легендарным бренда "Алые паруса" и многое другое", - говорится в сообщении.

Благодаря использованию технологий дополнительной реальности посетители экспозиции смогут увидеть, как проходили торжества в разные годы. История праздника будет представлена при помощи выразительных средств живописи, декоративно-прикладного искусства, выставочного дизайна, архивных документов.

Посетить экспозицию можно будет с 25 июня по 10 сентября, вход свободный.

Шоу "Алые паруса" входит в десятку самых посещаемых туристических событий мира, по версии журнала "Дейли телеграф". Праздник выпускников получил широкое признание, завоевав награды во множестве российских и зарубежных премий, среди которых первое место профессиональной ежегодной премии Best Experience Marketing Awards, место финалиста главной ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий "Событие года" в пяти номинациях.

В этом году символом праздника станет не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как ранее, а парусник "Россия". Праздник "Алые паруса" отметят в ночь на 24 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в торжествах примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города.