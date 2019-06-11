Более 10 млрд рублей выделят Чечне на устранение трехсменного обучения в школах

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Чечня получит 12,8 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образования" до конца 2024 года, в том числе 10,6 млрд рублей будут направлены на ликвидацию трехсменного обучения за счет строительства школ. Об этом на совещание по вопросам социально-экономического развития республики сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Общий объем финансирования реализации национального проекта "Образование" в СКФО 35,2 млрд рублей, Чеченская Республика - 12,8 млрд рублей, в том числе 10,6 млрд рублей в рамках мероприятия по ликвидации трехсменного обучения. Запланировано строительство 19 объектов", - сказал Чебатарев.

По данным регионального министерства образования, в три смены работают более 70 школ. Всего на 278 тыс. школьников в системе общего образования Чечни приходится 180 тыс. посадочных мест.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.